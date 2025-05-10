До американського Конгресу «завітав» іранський дрон Shahed-136

У Конгресі США відбулася офіційна демонстрація іранського ударного дрона «Shahed-136», який російські війська активно застосовують у війні проти України. Як повідомляє Kyiv Post, цей безпілотник доправили до Вашингтона українські військові через територію Польщі.

Захід пройшов за участі американських парламентарів та представників організації United Against Nuclear Iran (UANI). Ця організація спеціалізується на моніторингу загроз, що виходять від іранського режиму. Організатори заходу підкреслили, що іранський ударний дрон «Shahed-136» став одним із символів нових викликів безпеці Заходу.

📢 «Це справжнє обличчя іранського режиму», – прокоментував політичний директор UANI Джейсон Бродський.

Генеральний директор UANI, колишній представник США в ООН Марк Воллес заявив, що Shahed-136 є «найбільш поширеною терористичною зброєю масового ураження в сучасному світі».

Спікер Палати представників Майк Джонсон, у свою чергу, наголосив, що використання таких дронів «змінює правила ведення війни на шкоду Сполученим Штатам». Він звинуватив Іран у розпалюванні глобальних конфліктів, включно з агресією росії проти України.

У події також взяли участь сенатори Тед Круз і Джеймс Ленкфорд. А також голова комітету Палати представників у закордонних справах Браян Маст. Усі вони засудили військове партнерство між Тегераном і москвою, особливо постачання дронів для ударів по цивільних об’єктах в Україні. Учасники заявили, що зроблять усе можливе, аби не допустити появи ядерної зброї в Ірану.

📊 Згідно з українськими даними, за період з серпня 2024-го по березень 2025 року росія здійснила понад 15 000 атак із застосуванням ударних дронів типу «Shahed-136» або їх російських аналогів «Герань-2». Цю інформацію також підтверджує Інститут науки і міжнародної безпеки у Вашингтоні.

☝️ Також нагадаємо, що до Києва 10 травня приїхали очільники трьох провідних європейських держав — президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.