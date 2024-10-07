Вівторок, 8 Жовтня, 2024
9.9 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИЕКОНОМІКААтака цивільного судна у порту Південний: росіяни підривають глобальну продовольчу безпеку
ЕКОНОМІКА

Атака цивільного судна у порту Південний: росіяни підривають глобальну продовольчу безпеку

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака цивільного судна у порту Південний: росіяни підривають глобальну продовольчу безпеку
Наслідки російської атаки на цивільне судно

У ніч на понеділок російські загарбники завдали нового удару по порту Південний. Внаслідок ворожої атаки відбулось пошкодження цивільного судна Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України 7 жовтня.

Зазначено, що судно перевозило близько 6 тисяч тонн української кукурудзи для експорту та було пошкоджене біля одного з причалів у порту. На щастя, 15 членів екіпажу, громадяни Єгипту та Сирії, не зазнали ушкоджень.

Це вже 20-те цивільне судно, яке постраждало внаслідок російських атак. Раніше російського удару зазнало судно, що перевозило пшеницю до Єгипту.

У міністерстві підкреслили, що ці удари спрямовані на зрив функціонування українського морського продовольчого коридору та підривають глобальну продовольчу безпеку.

Попри традиційні заяви росії про атаки на військові вантажі, всі удари спрямовані виключно на цивільні цілі. Остання подібна атака на Ізмаїльський район Одеської області пошкодила вантажівки та адміністративні будівлі поблизу кордону з Румунією.

Попри постійні обстріли, робота морського коридору та порту Південний триває безперервно. За понад рік вдалося експортувати понад 70 мільйонів тонн вантажів, що дорівнює понад 2500 суднам, які вирушили з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.

Попередня стаття
Фейк: Двох радників Сирського звільнили за завантаження конфіденційних документів в ChatGPT – United24
Наступна стаття
Кількість боїв на фронті зросла до 88: в Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Прем’єр Словаччини Фіцо: завдати ракетного удару по Брюсселю

ПОЛІТИКА

Виведено з ладу російський тральщик Балтійського флоту – ГУР

ВІЙНА

Експрокурору та працівнику ДСНС загрожує довічне ув’язнення

КРИМІНАЛ

Кількість боїв на фронті зросла до 88: в Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ПОДІЇ

Фейк: Двох радників Сирського звільнили за завантаження конфіденційних документів в ChatGPT – United24

СТОПФЕЙК

У Житомирі лікарка «допомогала» чоловікам уникнути мобілізації

КРИМІНАЛ

По Херсону росіяни б’ють КАБами, багато людей поранено

ВІЙНА

Споживання електрики зростає, через обстріли та негоду без світла залишилися тисячі споживачів

ПОДІЇ

Генштаб: за добу 141 бій, найгарячіше – на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

На фронті відбулося 99 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському, Лиманському, та Курахівському напрямках – Генштаб

ПОДІЇ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ