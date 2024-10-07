Атака цивільного судна у порту Південний: росіяни підривають глобальну продовольчу безпеку

У ніч на понеділок російські загарбники завдали нового удару по порту Південний. Внаслідок ворожої атаки відбулось пошкодження цивільного судна Paresa під прапором Сент-Кітс і Невіс. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України 7 жовтня.

Зазначено, що судно перевозило близько 6 тисяч тонн української кукурудзи для експорту та було пошкоджене біля одного з причалів у порту. На щастя, 15 членів екіпажу, громадяни Єгипту та Сирії, не зазнали ушкоджень.

Це вже 20-те цивільне судно, яке постраждало внаслідок російських атак. Раніше російського удару зазнало судно, що перевозило пшеницю до Єгипту.

У міністерстві підкреслили, що ці удари спрямовані на зрив функціонування українського морського продовольчого коридору та підривають глобальну продовольчу безпеку.

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Попри традиційні заяви росії про атаки на військові вантажі, всі удари спрямовані виключно на цивільні цілі. Остання подібна атака на Ізмаїльський район Одеської області пошкодила вантажівки та адміністративні будівлі поблизу кордону з Румунією.

Попри постійні обстріли, робота морського коридору та порту Південний триває безперервно. За понад рік вдалося експортувати понад 70 мільйонів тонн вантажів, що дорівнює понад 2500 суднам, які вирушили з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.