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Армія Ізраїлю атакувала ядерну інфраструктуру в Ісфахані й Натанзі

Денис Молотов
Денис Молотов
Армія Ізраїлю атакувала ядерну інфраструктуру в Ісфахані й Натанзі

Ізраїльські удари по ядерних об’єктах Ірану продовжуються. Так, 18 червня ізраїльські військові атакували підприємства в Тегерані, які виробляли центрифуги для збагачення урану. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За інформацією ЦАХАЛ, ці потужності мали на меті збільшити темпи збагачення урану, що, на думку Ізраїлю, могло бути частиною іранської програми зі створення ядерної зброї.

Крім того, за останню ніч ізраїльські ВПС здійснили удари по іранських заводах, де виготовляються компоненти для ракет класу «земля-земля» та «земля-повітря». Перші з них використовуються для атак по ізраїльській території. Другі — проти ізраїльських літаків, підкреслили в армії.

☢️ Раніше Ізраїль атакував підземний ядерний об’єкт у Натанзі, де було зруйновано центрифуги. За словами голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, «центрифуги могли бути виведені з ладу внаслідок відключення електроенергії та руйнування наземної частини заводу».

🔻 Значних пошкоджень зазнали й об’єкти в Ісфахані. Там зруйновано чотири підприємства: центральну хімічну лабораторію, завод з конверсії урану, виробництво палива для реакторів, а також комплекс з переробки тетрафториду урану.

☝️ Натомість об’єкти у Фордо та Хондабі, включно з важководним реактором, залишилися неушкодженими. Не постраждали також АЕС у Бушері та дослідницький реактор у Тегерані.

📅 Як повідомлялося, у ніч на 13 червня Ізраїль почав масштабну операцію проти Ірану, завдавши перших ударів по ядерних об’єктах, базах збройних сил та особовому складу.

📢 Ізраїльська влада пояснила атаки тим, що Тегеран «небезпечно наблизився до створення ядерної бомби». Іран у відповідь відкинув звинувачення й запустив сотні балістичних ракет по території Ізраїлю.

⚠️ Станом на 18 червня бойове протистояння між двома країнами триває.

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