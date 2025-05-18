Понеділок, 19 Травня, 2025
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У Херсоні дрон атакував авто: поранено двох чоловіків

Денис Молотов
Денис Молотов
У Херсоні дрон атакував авто: поранено двох чоловіків

У Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали двоє цивільних. Ударний БпЛА скинув вибуховий пристрій на автомобіль. Про це 18 травня повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.За інформацією ОВА, поранення дістали двоє чоловіків — 64 та 51 року.

📢 «У постраждалих діагностовано вибухові, черепно-мозкові та уламкові поранення, а також контузії»,йдеться в повідомленні. Постраждалих доправили до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога.

Це один із систематичних ворожих обстрілів Херсонщини за останні дні. Так, 16 травня армія рф знову здійснила атаку у Херсоні та області.

📢 «У самому місті під обстріл потрапили соцпрацівники Херсонської МВА. Один чоловік зазнав поранення»,повідомляли в адміністрації. За офіційною інформацією, троє співробітників Херсонської МВА потрапили під вогонь під час розвантаження гуманітарного вантажу, призначеного для найпростіших укриттів та пунктів незламності. Службовий автомобіль, у якому перебували соціальні працівники, зазнав пошкоджень, а водій отримав поранення.

Також від вогню окупантів постраждали інші населені пункти регіону. За даними обласної влади, близько 16:00 17 травня росіяни обстріляли село Дудчани. Ворожі снаряди влучили у приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

У Херсоні дрон атакував авто: поранено двох чоловіків У Херсоні дрон атакував авто: поранено двох чоловіків

☝️ Раніше стало відомо, що в ніч проти 18 травня російські війська здійснили рекордну за кількістю атаку дронами: загалом було зафіксовано 273 ударних БпЛА. Частину з них вдалося знищити, решта — втрачено локаційно.

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