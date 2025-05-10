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Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на припинення вогню

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на припинення вогню

У суботу, 10 травня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що Індія та Пакистан досягли домовленості про повне та негайне припинення вогню. Відповідну заяву він опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter).

Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на припинення вогню📢 «Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан погодилися на повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни з тим, що вони проявили здоровий глузд і великий розум. Дякую за вашу увагу до цього питання!» — написав Трамп.

Станом на ранок суботи офіційні представники Нью-Делі та Ісламабада утримуються від публічних коментарів щодо слів американського лідера.

У свою чергу, державний секретар США Марко Рубіо у соцмережі Х (колишній Twitter) уточнив, що рішення було ухвалене після 48-годинного дипломатичного марафону. Він відбувався за участі прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді та глави уряду Пакистану Шехбаза Шаріфа. За словами Рубіо, переговори проходили за нейтрального посередництва США.

📢 «Ми віддаємо належне лідерам Індії та Пакистану за їхню мудрість, стриманість і державницький підхід у виборі шляху до миру», — зазначив держсекретар.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США не розглядають ескалацію між Індією та Пакистаном як свою безпосередню справу. Але наголосив на важливості деескалації та мирного врегулювання.

☝️ Нагадаємо, у ніч проти суботи, 10 травня, влада Пакистану оголосила про початок масштабної військової операції проти Індії. Паралельно Індія завдала ударів по трьох пакистанських авіабазах, внаслідок чого, за повідомленнями ЗМІ, ймовірно, був знищений транспортний літак C-130.

📌 Також раніше стало відомо, що Індія отримала від російської федерації нову партію переносних зенітних ракетних комплексів Ігла-С. Постачання зброї відбулось на загальну суму приблизно 30 мільйонів доларів США.

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