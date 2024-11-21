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Росіяни скинули бомбу на житловий квартал Костянтинівки

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські загарбники скинули авіаційну бомбу на житловий квартал Костянтинівки, Донецька область. Внаслідок чергового ворожого удару постраждали шестеро цивільних людей.

Російські загарбники скинули авіаційну бомбу на житловий квартал Костянтинівки, Донецька область. Внаслідок чергового ворожого удару постраждали шестеро цивільних людей. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури в четвер, 21 листопада.

📢 «20 листопада 2024 року, о 22:00, зс рф завдали удару по м. Костянтинівка. Попередньо, ворог скинув на населений пункт дві авіабомби «ФАБ-250» із модулем УМПК. Один із засобів ураження поцілив по житловому кварталу», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час обстрілу поранень зазнали п’ять жінок віком від 18 до 75 років, а також 56-річний чоловік. На момент атаки вони перебували у своїх оселях. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струс головного мозку. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Від вибуху пошкоджено фасади 10 багатоквартирних будинків, місцевий магазин, гараж та автомобіль.

Прокуратура вживає всі відповідні заходи для документування воєнних злочинів рашистів. За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російські загарбники скинули авіаційну бомбу на житловий квартал Костянтинівки, Донецька область. Внаслідок чергового ворожого удару постраждали шестеро цивільних людей.

☝️ Нагадаємо, 18 листопада російські війська вже здійснювали обстріли Костянтинівки зі ствольної артилерії. Тоді загинули двоє людей, а ще двоє отримали поранення. Ще одну цивільну людину росіяни вбили того дня у Сіверську, який також зазнав артилерійського удару з боку російських загарбників.

📌 Також російські окупанти, вранці 21 листопада, здійснили масштабну атаку на Дніпро, застосувавши міжконтинентальну балістичну ракету та вісім ракет інших типів.

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