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Росіяни вдарили по місту Суми з авіації, є постраждалі

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни вдарили по місту Суми з авіації, є постраждалі

Російські окупанти завдали авіаційного удару по приватному сектору міста Суми, внаслідок чого є постраждалі. Про це в п’ятницю, 3 січня, повідомила Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

За попередньою інформацією, загиблих внаслідок атаки немає. На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 3 січня Київська область також зазнала атаки дронами. У результаті падіння уламків безпілотників одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення.

Крім того, раніше повідомлялося, що 2 січня внаслідок обстрілів у Херсонській області було пошкоджено щонайменше десять цивільних об’єктів, постраждали семеро людей.

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