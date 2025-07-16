Четвер, 17 Липня, 2025
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Опозиційного мера Стамбула засудили: Імамоглу готує апеляцію

Денис Молотов
Денис Молотов
Опозиційного мера Стамбула засудили: Імамоглу готує апеляцію

У Туреччині винесли вирок опозиційному політику, меру Стамбула Екрему Імамоглу. Як повідомляє Bloomberg у середу, 16 липня, його засудили до одного року та восьми місяців позбавлення волі за звинуваченням у «погрозах» на адресу головного прокурора Стамбула.

За інформацією агентства, вирок не передбачає заборони на політичну діяльність. Отже, Імамоглу зможе залишатися на посаді та брати участь у політичному житті країни. Очікується, що захист подасть апеляцію, тому рішення суду не набуде чинності, доки не буде вичерпано всі правові механізми його оскарження.

У Туреччині, згідно з практикою, вироки до двох років, як правило, замінюються грошовими штрафами. Однак, як зауважує Bloomberg, Імамоглу фігурує в низці інших судових справ. Вони потенційно можуть стати підставою для вилучення його з політики.

Опозиційного мера Стамбула засудили: Імамоглу готує апеляцію🏛 Екрем Імамоглу вважається одним із головних опонентів чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який очолює країну вже понад два десятиліття. Наступні президентські вибори заплановані на 2028 рік, хоча не виключено, що їх буде перенесено на раніший термін.

Саме затримання Імамоглу у березні цього року викликало хвилю протестів по всій країні, що стали наймасовішими антиурядовими виступами за останні роки. Щовечора біля мерії Стамбула збиралися демонстранти, які неодноразово вступали в сутички з поліцією.

👮‍♂️ Крім того, за інформацією турецьких медіа, правоохоронці затримали 37 осіб, яких звинуватили у «провокативних» коментарях у соцмережах щодо арешту мера. Це стало черговим прикладом тиску на опозицію в країні.

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