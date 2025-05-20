Вівторок, 20 Травня, 2025
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Обстріл Херсона: поранено пасажирів маршрутки та людей похилого віку

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріл Херсона: поранено пасажирів маршрутки та людей похилого віку

Внаслідок чергової російської атаки на житлові райони Херсона вранці 20 травня травмовано щонайменше десятеро цивільних. Серед постраждалих — пасажири маршрутного автобуса та мешканці приватних осель.

За інформацією Офісу генерального прокурора, близько 07:00 ранку російський безпілотник влучив у маршрутку з пасажирами. Унаслідок удару поранення дістали п’ятеро людей.

⚠️  Вже від 08:30 агресор розпочав артилерійський обстріл міста, в результаті чого постраждали ще п’ятеро людей. Як уточнили слідчі, більшість із них — літні мешканці, які на момент обстрілу перебували у власних помешканнях.

📢 «До лікарні звернулася 45-річна жінка, а також двоє чоловіків віком 62 і 41 рік. У них — вибухові травми та контузії. Надалі постраждалі лікуватимуться амбулаторно», повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації (ОВА).

🚑 Також бригада «швидкої» госпіталізувала 76-річного чоловіка, який зазнав поранень під час обстрілу Корабельного району. Він отримав вибухову травму, контузію, а також уламкові поранення руки та чола. За словами лікарів, його стан оцінюється як середньої тяжкості.

🛑 Згодом кількість постраждалих у Корабельному районі зросла: медичну допомогу надали 88-річній жінці з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням голови. Медики «швидкої» надали їй допомогу безпосередньо на місці.

📷 Херсонська міська рада опублікувала світлини пошкодженого пасажирського автобуса після атаки дрона.

☝️Нагадаємо, 18 травня ввечері російська армія здійснила артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє були поранені. Також ворог обстріляв територію залізничного вокзалу, пошкодивши пасажирський локомотив.

👉 Також раніше стало відомо, що в ніч проти вівторка, 20 травня, Дніпропетровська область зазнала нової атаки з боку російських безпілотників. Як повідомив голова ОВА у Telegram, ударів зазнали кілька районів, а частину дронів вдалося знищити силам ППО.

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