Понеділок, 21 Квітня, 2025
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Китай запровадив санкції проти США через позицію щодо Гонконгу

Денис Молотов
Денис Молотов
Китай запровадив санкції проти США через позицію щодо Гонконгу

Санкції проти США були оголошені Пекіном у відповідь на дії Вашингтона щодо китайських і гонконзьких чиновників. Як передає Reuters із посиланням на МЗС Китаю, під санкції потрапили низка американських конгресменів, урядовців і представників громадського сектору.

Згідно з офіційною заявою, йдеться про «обурливу поведінку у справах, що стосуються Гонконгу», яка, на думку китайської сторони, заслуговує на жорстку реакцію. Ці обмеження стали відповіддю на нещодавнє рішення США застосувати санкції проти шести посадовців із КНР та Гонконгу.

📢 «Китай рішуче засуджує ворожі дії з боку США. Ми неодноразово попереджали про можливі наслідки», – заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь.

Під час виступу у Вашингтоні посол Китаю в США Сє Фен звернувся до адміністрації Трампа з вимогою припинити торгову війну. Водночас він наголосив, що Пекін «готовий відповісти» на будь-яку ескалацію:

📢 «Якщо торговий тиск посилиться — ми не залишимо це без відповіді», — зазначив дипломат.

Крім того, він розкритикував митну політику Дональда Трампа, заявивши, що вона має загрозливі наслідки для світової економіки:

📢 «Такі кроки руйнують довіру, стабільність і розвиток на глобальному рівні», — додав Сє Фен.

Згідно з урядовим звітом КНР, попри напругу у відносинах, китайська економіка у першому кварталі 2025 року демонструє зростання, насамперед завдяки високим показникам експорту. Але аналітики застерігають, що тривала конфронтація між США і КНР може ускладнити довгострокові прогнози.

Варто згадати, що раніше Пекін закликав Європейський Союз до спільної протидії політиці Дональда Трампа. Разом Китай та ЄС формують понад третину світового торгового обігу. Втім, у подальших заявах Китай звернувся безпосередньо до США з вимогою скасувати введені мита та «виправити стратегічні помилки».

☝️ Також раніше стало відомо, що реакція Пекіна на нові американські тарифи зірвала домовленість щодо TikTok. Це стало, начебто, головною причиною тимчасового призупинення угоди щодо продажу застосунку TikTok. Відповідно й подальше функціонування соцмережі на території Америки залишається під питанням.

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