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Куп’янськ та Харків під атакою: загинули дві жінки

Денис Молотов
Денис Молотов
Куп’янськ та Харків під атакою: загинули дві жінки

У неділю, 13 квітня, російські війська атакували Куп’янськ Харківської області. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

📢 «Російські військові вдарили з РСЗВ по Куп’янську. Внаслідок обстрілу спалахнули конструктивні елементи гаражу на площі 10 кв.м», — написав він.

За словами голови ОВА, дві жінки загинули прямо на подвір’ї п’ятиповерхового будинку, куди прилетів один зі снарядів.

⚠️ Також сьогодні вдень у Харкові зафіксовано влучання ворожого безпілотника типу «Молнія», попередньо — у Київському районі. Наразі профільні служби перевіряють наслідки «прильоту», закликаючи громадян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

☝️ Нагадаємо, 12 квітня окупанти завдали удару КАБом по приватному будинку в Куп’янську. Внаслідок обстрілу поранення дістали четверо людей.

📌 Ще раніше, 6 квітня, росіяни атакували місто керованими авіабомбами, спалахнула пожежа в багатоповерхівці, постраждали двоє мешканців.

📌 Раніше стало відомо, що в неділю, 13 квітня, російська окупаційна армія завдала удару балістичними ракетами по самому центру Сум — у результаті страшної трагедії загинула 21 людина, ще 83 отримали поранення, серед яких семеро дітей.

🕯️ Трагедія сталася у Вербну неділю — 13 квітня. Саме цього дня війська рф випустили дві балістичні ракети по центру мирного міставразивши об’єкти цивільної інфраструктури. За словами очевидців, вибухи пролунали тоді, коли на вулицях було багато людей, зокрема — родини з дітьми.

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