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ЕКОНОМІКА

Кабінет Міністрів України продовжив чинні тарифи на газ

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабінет Міністрів України продовжив чинні тарифи на газ

Кабінет Міністрів України прийняв рішення продовжити чинні тарифи на газ для населення та постачальників тепла до весни 2025 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання в п’ятницю, 23 серпня.

📢 “Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до завершення наступного опалювального сезону”, — підкреслив він.

Шмигаль також звернув увагу на те, що “ця зима буде дуже непростою” через значні пошкодження енергетичних об’єктів, попри те, що роботи з їхнього ремонту та відновлення тривають цілодобово.

Зазначимо, що “Нафтогаз” вже оголосив річні тарифи на газ для населення, яка складає 7,96 грн за кубометр (з урахуванням ПДВ).

Також відомо, що в липні фактична ціна реалізації газу в Україні зросла на 1,1%. Вона сягнула 12 699 гривень за тисячу кубометрів без ПДВ.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні будуть запроваджені обмеження на перекази з картки на картку для фізичних осіб, як частина заходів боротьби з тіньовими фінансовими схемами. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

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