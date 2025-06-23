Ізраїль атакував штаб-квартиру КВІР і в’язницю Евін у Тегерані

Ізраїльська авіація завдала потужних авіаударів по Тегерану, заявили 23 червня в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Серед уражених цілей — штаб-квартира Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та низка інших ключових об’єктів.

📢 «В межах удару була атакована штаб-квартира Басідж. Басідж є однією з центральних збройних баз влади КВІР. Поряд з іншими своїми функціями, вона також відповідає за дотримання ісламського закону та повідомлення влади режиму про цивільних осіб, які його порушують», — поінформували в ЦАХАЛ.

У доповіді також зазначено, що удари по командних центрах, Головному розвідувальному управлінню сил внутрішньої безпеки і тюрмі суворого режиму Евін були спрямовані на послаблення можливостей іранського режиму.

☝️ «Хай живе свобода», — написав глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар у X.

📢 «Удари по цих військових цілях шкодять військовому потенціалу іранського режиму», — додали ізраїльські військові.

💢 Цей авіаудар по Тегерану став частиною широкої кампанії ЦАХАЛ тільки за сьогоднішній день, яка включає: