Іран створює новий центр збагачення урану

Ісламська Республіка Іран оголосила про запуск нового об’єкта для збагачення урану у відповідь на останню резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якій Тегеран звинувачено у невиконанні ядерних зобов’язань. Про це повідомляє агентство Bloomberg у четвер, 12 червня.

Як заявили в Організації з атомної енергії Ірану, новий ядерний об’єкт розмістять у «безпечному місці», не розголошуючи точну локацію. Також планується модернізація обладнання на вже діючому заводі у Фордо. Інформацію про інші кроки обіцяють оприлюднити згодом.

Речник організації Бехруз Камальванді підтвердив, що такі дії призведуть до «значного збільшення обсягів збагаченого урану». Водночас відсутність детальної інформації про нову інфраструктуру викликає занепокоєння, адже може вказувати на потенційне порушення Іраном своїх зобов’язань перед МАГАТЕ.

📌 У четвер Рада керуючих МАГАТЕ у Відні підтримала резолюцію, яка засуджує Тегеран за недотримання міжнародних норм. У разі подальших порушень справу можуть передати до Ради безпеки ООН, що відновить економічні санкції.

Перед голосуванням посол Ірану в ООН Саїд Іравані попередив, що відповіддю Тегерана може стати «початок процесу виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».

☝️ Ситуація розгортається на тлі загострення у регіоні: США наказали частині персоналу покинути посольство в Багдаді та дозволили сім’ям військовослужбовців евакуюватися з регіону.

Президент США Дональд Трамп раніше висловлював сумніви щодо успішності нової ядерної угоди з Іраном. Сам Тегеран заявив, що готовий підписати документ в обмін на зняття санкцій, однак минулого тижня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкинув цю пропозицію як таку, що «суперечить інтересам держави».

📢 Хаменеї запевнив, що Іран продовжить розширення своєї програми збагачення урану, попри міжнародний тиск.

⚠️ У схваленій резолюції зазначено, що МАГАТЕ не може підтвердити мирний характер ядерної програми Ірану. Тегерану надано невизначений