П’ятниця, 13 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Іран створює новий центр збагачення урану

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран створює новий центр збагачення урану

Ісламська Республіка Іран оголосила про запуск нового об’єкта для збагачення урану у відповідь на останню резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якій Тегеран звинувачено у невиконанні ядерних зобов’язань. Про це повідомляє агентство Bloomberg у четвер, 12 червня.

Як заявили в Організації з атомної енергії Ірану, новий ядерний об’єкт розмістять у «безпечному місці», не розголошуючи точну локацію. Також планується модернізація обладнання на вже діючому заводі у Фордо. Інформацію про інші кроки обіцяють оприлюднити згодом.

Речник організації Бехруз Камальванді підтвердив, що такі дії призведуть до «значного збільшення обсягів збагаченого урану». Водночас відсутність детальної інформації про нову інфраструктуру викликає занепокоєння, адже може вказувати на потенційне порушення Іраном своїх зобов’язань перед МАГАТЕ.

📌 У четвер Рада керуючих МАГАТЕ у Відні підтримала резолюцію, яка засуджує Тегеран за недотримання міжнародних норм. У разі подальших порушень справу можуть передати до Ради безпеки ООН, що відновить економічні санкції.

Перед голосуванням посол Ірану в ООН Саїд Іравані попередив, що відповіддю Тегерана може стати «початок процесу виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».

☝️ Ситуація розгортається на тлі загострення у регіоні: США наказали частині персоналу покинути посольство в Багдаді та дозволили сім’ям військовослужбовців евакуюватися з регіону.

Президент США Дональд Трамп раніше висловлював сумніви щодо успішності нової ядерної угоди з Іраном. Сам Тегеран заявив, що готовий підписати документ в обмін на зняття санкцій, однак минулого тижня Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкинув цю пропозицію як таку, що «суперечить інтересам держави».

📢 Хаменеї запевнив, що Іран продовжить розширення своєї програми збагачення урану, попри міжнародний тиск.

⚠️ У схваленій резолюції зазначено, що МАГАТЕ не може підтвердити мирний характер ядерної програми Ірану. Тегерану надано невизначений

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

На фронті 168 бойових зіткнень: у Генштабі заявили, що ворог застосував 863 дрони та здійснив 3536 обстріли

ПОДІЇ

Катастрофа Boeing 787 Air India: усі пасажири загинули – ЗМІ

ПОДІЇ

З полону рф повернулась ще одна група українців

ВАЖЛИВО

Окупант, який розстріляв цивільних на Харківщини, постане перед судом

ПОДІЇ

Кабмін дозволив українцям збивати російські дрони

ВЛАДА

Шахрая, що видавав себе за волонтера, виявили мертвим у Полтаві

КРИМІНАЛ

В Індії розбився літак Air India із 242 людьми на борту

ВАЖЛИВО

“Гвинтики” війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує

ПОДІЇ

Новий дрон України Bulava вражає ППО та РЕБ росіян

ТЕХНОЛОГІЇ

НАТО розширює та посилює супутникове спостереження за рф

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"