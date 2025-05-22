Індія перекриває воду Пакистану: Моді погрожує економічними наслідками

Індія оголосила про припинення подачі води до Пакистану через річки, які перебувають під її контролем. Про це заявив прем’єр-міністр Нарендра Моді під час виступу 22 травня у штаті Раджастхан, повідомляє Reuters.

Цей крок став відповіддю на теракт у місті Пахалгам, що стався 22 квітня і забрав життя 26 осіб. Індія звинуватила Пакистан у причетності до нападу, звинувачення Ісламабад категорично відкинув.

📢 «Пакистан заплатить високу ціну за кожен теракт – заплатить армія, заплатить економіка», – заявив Моді. Він наголосив на тому, що Нью-Делі більше не дозволить використовувати воду з річок, над якими Індія має суверенітет.

👉 Одним із наслідків стало призупинення дії Договору про води Інду, укладеного ще у 1960 році. Цей документ регламентував розподіл вод із шести річок басейну Інду, і завдяки йому Пакистан отримував до 80% води, яка використовувалася для зрошення сільськогосподарських земель.

За словами індійського міністра закордонних справ Субраман’яма Джайшанкара, у відповідь на напад триває військова операція, і в разі повторення атак Індія завдаватиме ударів «по терористах, де б вони не були — навіть у Пакистані».

📌 Варто зазначити, що 10 травня сторони погодилися на припинення вогню, якого переважно дотримуються. Проте конфлікт залишається напруженим. Напередодні Індія вже припиняла подачу води через греблю Багліхар на річці Чинаб, що у Джамму і Кашмірі.

Пакистан у свою чергу заявив, що звинувачення є безпідставними, а припинення подачі води наразі не має «негайного впливу», проте загроза сільському господарству та стабільності у регіоні зростає.

💥 Збройне протистояння між Індією та Пакистаном досягло піку на початку травня, коли Індія розпочала операцію «Сіндур», завдавши авіаударів по об’єктах у пакистанському Кашмірі. У відповідь Пакистан також завдав ударів. Надалі сторони домовилися про розведення військ.