Четвер, 31 Липня, 2025
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Дрони рф і артилерія атакували Дніпропетровщину

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрони рф і артилерія атакували Дніпропетровщину

В ніч проти середи, 31 липня, російські війська завдали ударів по Дніпропетровській області, використовуючи безпілотники та артилерію. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали комунальні, сільськогосподарські та транспортні підприємства, а також приватні будинки й техніка. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

☝️ За словами Лисака, українська ППО знищила 15 ворожих дронів у небі над регіоном.

📌 У Павлоградському районі, зокрема в Юр’ївській громаді, зафіксовано влучання по сільськогосподарському й транспортному підприємствах. Після обстрілу спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно загасити.

📌 Нікопольський район постраждав від комбінації дронових і артилерійських атак.

📢 «Прилітало по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджені комунальне підприємство, 3 приватні будинки, господарські споруди – одна з них зайнялася, вогонь загасили. Зачепило й гараж, лінію електропередач», – розповів Лисак.

📌 В Межівській громаді Синельниківського району російські сили застосували FPV-дрон. Внаслідок атаки пошкоджено транспорт комунального підприємства.

Фото: Дніпропетровська ОВА, Нікопольщина

📝 Нагадаємо, в ніч на 31 липня російські війська також завдали комбінованого удару по Києву. Загинули щонайменше одинадцять людей, серед яких дитина. Понад 90 людей отримали поранення. У столиці було зруйновано під’їзд багатоповерхівки, пошкоджені школа, дитсадок і лікарня.

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