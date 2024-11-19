Зросла кількість жертв російського удару в Глухові на Сумщині

Унаслідок удару російських загарбників по місту Глухів на Сумщині знову зросла кількість жертв. Росіяни вбили одинадцять людей, серед яких одна дитина. Про це у вівторок, 19 листопада, поінформувала Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

📢 «Вже 10 загиблих, внаслідок ворожого удару у Глухові, що на Сумщині. З них – 1 дитина. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них – 3 дітей», – зазначено у черговому повідомленні в ході пошуково-рятувальних робіт. Згодом, рятувальники повідомили про збільшення кількості вбитих росіянами мирних людей до 11.

Також повідомляється, що під завалами частково зруйнованого гуртожитку можуть перебувати ще троє людей. Рятувальники активно працюють над розбором уламків, щоб знайти тих, хто може залишатися під руїнами.

📢 «Кількість загиблих у Глухові зросла до 11 людей, з них – 1 дитина! 11 постраждало, серед них – 2 дітей. Рятувальники продовжують роботи та шукають людей. Ймовірно, під завалами знаходиться ще 2 особи», – надали оновлену інформацію рятувальники.

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☝️ Нагадаємо, що у ніч на 19 листопада російський безпілотник завдав удару по багатоквартирному житловому будинку в Глухові. Спочатку повідомлялося про шістьох загиблих та дванадцятьох поранених, однак згодом кількість жертв зросла.

📌 Також раніше повідомлялось, що ворожі окупаційні війська здійснили обстріли Костянтинівки та Сіверська, внаслідок чого є жертви. Росіяни вбили трьох мирних жителів. Про це повідомила Донецька обласна військова адміністрація