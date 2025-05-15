Зняття санкцій із Сирії: Трамп здивував навіть Держдеп

Президент США Дональд Трамп несподівано оголосив про повне зняття санкцій з Сирії. Це спричинило глибоку стурбованість серед чиновників низки федеральних відомств. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотири джерела у Вашингтоні.

🏛️ Високопосадовці Державного департаменту та Міністерства фінансів США в екстреному порядку намагалися з’ясувати, яким чином реалізовувати це рішення президента, адже багато з чинних обмежень діяли впродовж десятиліть.

⚠️ При цьому, за даними джерел, Білий дім не видавав жодного офіційного розпорядження або меморандуму, який би координував дії уповноважених посадовців щодо впровадження рішення про зняття санкцій. Також не було жодного попередження про заплановану публічну заяву.

📢 «Це сталося раптово. Жоден із нас не знав, що буде така заява. У нас не було готових сценаріїв дій, окрім загальних аналітичних підготовок», — цитує Reuters одного з чиновників на умовах анонімності.

Подібний стиль прийняття рішень є характерним для Трампа — оголошення гучних ініціатив без погодження з тими, хто має реалізовувати політику. Так сталося і цього разу, коли він зробив заяву у Саудівській Аравії, не пояснивши, які саме санкції скасовуються, у який термін і за якою процедурою.

Після повалення режиму Башара Асада наприкінці 2024 року, Держдеп та Мінфін працювали над аналітичними записками. Розглядались можливі сценарії пом’якшення санкційної політики. Проте чітких рішень ще не було ухвалено.

За даними джерел агентства, Туреччина та Саудівська Аравія закликали Трампа до повного скасування обмежень. А також до зустрічі з новим сирійським керівником Фаруком аль-Шарраа.

📆 Нагадаємо, 13 травня Дональд Трамп публічно заявив про намір скасувати санкції проти Сирії після повалення уряду Асада, не уточнивши деталей реалізації цього кроку.

☝️ Також раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп під час виступу перед бізнес-спільнотою у столиці Катару Досі заявив, що російський диктатор володимир путін не вирушив до Стамбула на переговори з Україною, оскільки не очікував на участь самого Трампа.