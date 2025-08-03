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З Туреччини до Сирії почали постачати природний газ

Денис Молотов
Денис Молотов
З Туреччини до Сирії почали постачати природний газ

З міста Кіліс у Туреччині розпочалось постачання азербайджанського природного газу до сирійського Алеппо — газопровід офіційно відкрито 2 серпня. Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар в соцмережі Х (колишній Twutter) в суботу, 2 серпня.

За його словами, трубопровід починається в населеному пункті Тюркоглу, що у провінції Кахраманмараш. Він пролягає до Сирії через вимірювальну станцію в Кілісі Явузлу. Саме цим маршрутом до Алеппо з Азербайджану постачається природний газ.

📢 «Сьогодні ми урочисто відкрили газопровід Туреччина-Сирія в Кілісі… Цей трубопровід, що починається в Тюркоглу, в провінції Кахраманмараш, і простягається до Сирії через вимірювальну станцію Кіліс Явузлу, від сьогодні постачає природний газ з Азербайджану до Сирії», – написав він.

☝️До реалізації проєкту долучились Азербайджан, Сирія та Катар. У церемонії запуску газопроводу взяли участь міністр економіки Азербайджану Мікаїл Джаббаров, міністр енергетики Сирії Мухаммед аль-Башир, а також очільник катарського Фонду розвитку Фахад Хамад аль-Сулайті.

📈 Спершу, згідно з озвученими планами, газопровід забезпечуватиме подачу 6 мільйонів кубометрів палива на добу, що за рік становитиме близько 2 мільярдів кубометрів. За інформацією турецької сторони, цей обсяг дасть змогу забезпечити потужність електростанцій поблизу Алеппо на рівні 1200 МВт, чого буде достатньо для покриття енергетичних потреб приблизно 5 мільйонів домогосподарств.

📌 Раніше цього тижня в Туреччині оголосили про намір почати постачання азербайджанського газу до Сирії. Перед цим Анкара вже розпочала електропостачання сирійських регіонів, зокрема електрика подавалася на 3–4 години щодня.

👉 Також нагадаємо, що у Туреччині провели випробування нової надпотужної конвенційної авіаційної бомби GAZAP. Вона має термобаричний заряд і стала найпотужнішою зброєю такого типу в арсеналі країни.

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