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Ворожий обстріл Нікополя: росіяни вбили людину

Денис Молотов
Денис Молотов
Ворожий обстріл Нікополя: росіяни вбили людину

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинув 43-річний чоловік, а 40-річна жінка зазнала поранень. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у неділю, 5 січня.

📢 «У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 43-річний чоловік… Також постраждала 40-річна жінка. Їй медики надали всю необхідну допомогу», – зазначив він у своєму повідомленні.

Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали п’ятиповерхові будинки, гаражі та автомобілі мешканців.

☝️ Нагадаємо, напередодні, 4 січня, троє жителів Нікополя отримали поранення через черговий російський артилерійський удар.

👉 Також раніше було повідомлено, що у Запорізькому районі Запорізької області ворожий безпілотник (БпЛА) завдав удару по об’єкту енергетичної інфраструктури.

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