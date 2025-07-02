Внаслідок атаки рф у Нікополі постраждали мирні мешканці

Удар FPV-дроном у Нікополі призвів до поранення чотирьох мирних жителів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram у середу, 2 липня.

📢 «У Нікополі через атаку FPV-дроном поранені чотири людини. Всі госпіталізовані», – написав посадовець.

Серед постраждалих – 65-річний чоловік, який зазнав важких травм. Ще двоє чоловіків віком 44 і 49 років та 40-річна жінка отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Крім цього, внаслідок атаки пошкоджено два цивільні автомобілі.

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☝️ Це не єдиний випадок агресії росії на Дніпропетровщині за останню добу. Вночі агресор спрямував на Дніпропетровщину БпЛА. Як повідомили у Повітряному командуванні, вночі українські сили ППО збили вісім ворожих дронів. Попри це, деякі безпілотники встигли завдати шкоди.

▪️ У Кривому Розі внаслідок удару пошкоджено будівлю приватного підприємства, сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.

▪️ У Перещепинській громаді Самарівського району через влучання ворожого дрона постраждало фермерське господарство. Там теж виникла пожежа.

Постраждала 69-річна жінка, їй надали медичну допомогу на місці.

Крім того, удар FPV-дроном у Нікополі, а також артилерійські обстріли були зафіксовані по райцентру та Покровській громаді. Пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок, гараж, господарську будівлю та лінію електропередач.

За уточненою інформацією, напередодні ввечері внаслідок скидання боєприпасу з БпЛА у Нікополі зазнав також руйнувань приватний житловий будинок.

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📌 Також відомо, що в ніч на середу, 2 липня, російські окупаційні війська завдали удару по Вилківській громаді Ізмаїльського району Одеської області за допомогою ударних дронів-камікадзе.