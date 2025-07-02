росія атакувала дронами Вилківську громаду на Одещині

У ніч на середу, 2 липня, російські окупаційні війська завдали удару по Вилківській громаді Ізмаїльського району Одеської області за допомогою ударних дронів-камікадзе. Про це повідомила пресслужба Ізмаїльської районної військової адміністрації (РВА).

📢 Як уточнили у РВА, частину ворожих безпілотників вдалося знищити силами протиповітряної оборони (ППО). Проте деякі об’єкти зазнали руйнувань. Під ворожий вогонь потрапила портова та туристична інфраструктура регіону.

☝️ Згідно з повідомленням, серед цивільного населення постраждалих немає.

🔺 Повітряна тривога в області, викликана масовим запуском дронів-камікадзе, тривала з 22:40 1 липня до 00:18 2 липня.

Нагадаємо, що кількома днями раніше, 28 червня, в Одесі ворожий ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще дев’ятеро отримали поранення, зокрема двоє дітей. Один із них — семирічний хлопчик у стані середньої тяжкості. Інший, трирічний малюк, отруївся продуктами горіння і перебуває під наглядом медиків.