Удар «Шахедами» по Харкову: поранено дитину, є руйнування

У ніч проти неділі, 25 травня, російські ударні дрони-камікадзе типу «Шахед» атакували Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок удару по Харкову пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах міста.

📢 «У Шевченківському районі зафіксовано влучання в офісну будівлю. Також пошкоджено багатоповерхові житлові будинки: вибито скло у кількох квартирах», — розповів Терехов.

☝️ Попередньо відомо про трьох постраждалих, серед яких є дитина. За словами мера, дитина зазнала поранень від уламків скла — їй надається необхідна медична допомога. Після уточнення кількість поранених у Шевченківському районі зросла до трьох людей.

📌 В Основ’янському районі Харкова зафіксовано влучання в одне з цивільних підприємств. Наразі всі пошкодження фіксують аварійні та рятувальні служби, на місцях працюють екстрені бригади.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) підтвердив інформацію про постраждалих:

📢 «У Шевченківському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждали 2 людини. Медики надають всю необхідну допомогу», — зазначив він, а згодом оновив інформацію — кількість поранених зросла до трьох людей.

За процесуального керівництва Шевченківської та Слобідської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

📢 «У Шевченківському районі безпілотник поцілив в офісне приміщення. Пошкоджено фасади та вибито вікна у сусідніх багатоквартирних житлових будинках. Отримали поранення 14-річний хлопець та двоє чоловіків 34 та 43 років», – повідомила Харківська обласна прокуратура.

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❗Нагадаємо, вночі мешканці Харкова повідомляли про вибухи. Один із прильотів дрона типу «Шахед» спричинив пожежу, яка виникла на місці влучання.

👉 Також раніше стало відомо, що У ніч проти неділі, 25 травня, російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши загалом 367 засобів повітряного нападу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у ранковому зведенні.