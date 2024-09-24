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Удар по житловому будинку Харкова: росіяни вбили щонайменше трьох людей

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по житловому будинку Харкова: росіяни вбили щонайменше трьох людей

Кількість жертв від чергового удару російських загарбників по Харкову продовжує зростати. Про це поінформували голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов у вівторок, 24 вересня.

За останніми даними, кількість загиблих становить троє людей, а постраждалих – щонайменше 22 людини.

📢 «У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій… Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», – повідомив міський голова.

Зранку стало відомо, що російські війська завдали удару двома авіабомбами по Харкову, поціливши на житлові багатоквартирні будинки у Київському та Салтівському районах Харкова. На жаль, під завалами можуть перебувати люди.

UPD на 17:30 “За інформацією від правоохоронців, окупанти влучили по житловому будинку в Харкові авіабомбою ФАБ-500. На цю хвилину 28 постраждалих внаслідок російського удару. Люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Під завалами багатоповерхівки може бути одна людина. Розбір завалів триває. Залучені рятувальники, спеціальні собаки-пошуковці та всі необхідні профільні служби, – повідомив оновлену інформацію голова Харківської ОВА.

👉 Нагадаємо, що в суботу ввечері російська авіабомба також влучила у багатоповерховий житловий будинок у Харкові. Тоді постраждали 13 людей, серед яких були троє дітей.

📌 Також раніше було повідомлено, що Незалежна міжнародна комісія ООН, яка розслідує порушення прав людини в Україні, виявила нові докази застосування катувань з боку російської влади проти українських цивільних та військовополонених. Злочини виявлені як на окупованих українських територіях, так і на самій росії.

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