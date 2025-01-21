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Куп’янськ під повторним обстрілом: є поранені – ОВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Куп’янськ під повторним обстрілом: є поранені - ОВА

Російські загарбники продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківської області. Зокрема, в місті Куп’янськ зафіксовано кілька атак із використанням безпілотників, які спричинили поранення серед цивільних і правоохоронців. Про це у вівторок, 21 січня, повідомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації (ОВА).

Згідно з попередньою інформацією, під час обстрілів було поранено 64-річну жінку, 68-річного чоловіка, а також двох поліціянтів віком 28 та 37 років.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги.

Наразі фахівці відповідних служб працюють на місці події, уточнюючи всі обставини атаки та масштаби пошкоджень.

Як зазначалося раніше, російські війська здійснили удар дроном по селу Осиново, що належить до Куп’янської громади Харківщини.

☝️ Також повідомлялося, що в селищі Антонівка на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки з російського безпілотника отримав поранення 53-річний чоловік.

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