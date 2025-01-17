У Кривому Розі зросла кількість постраждалих від російського удару

У Кривому Розі в результаті балістичного ракетного удару росіяни вбили щонайменше чотирьох людей. Ще п’ятеро громадян зазнали поранень. Про це очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 17 січня.

📢 «За інформацією на зараз у Кривому Розі – четверо загиблих. Три жінки та чоловік… Постраждали п’ятеро людей. Троє госпіталізовані у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці», – написав він.

Лисак уточнив, що у місті пошкоджено дві п’ятиповерхові будівлі, в одній із яких виникла пожежа. Крім того, постраждала й будівля, яка не використовувалася.

Наразі обстеження зони ураження триває. На місці працюють екстрені служби.

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Водночас Офіс генерального прокурора уточнив, що поранених внаслідок атаки вже шестеро. У зв’язку з черговою російською атакою відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння воєнного злочину, що призвів до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Раніше повідомлялося, що російські сили атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. Спочатку надходила інформація про трьох загиблих. Ударом пошкоджено житлові будинки та навчальний заклад.

📢 «Діти стрибають з вікон навчального закладу в Кривому Розі, в який російські тварі влучили ракетою», – повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

❗ UPD: “Збільшилася кількість постраждалих у Кривому Розі. На зараз їх семеро. Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Одна поранена – середньої тяжкості”, – повідомили в ОВА.

☝️ Нагадаємо, вночі росія здійснила масовану атаку на Україну за допомогою 50 дронів та двох балістичних ракет «Іскандер-М». Силам ППО вдалося знищити 33 безпілотники, ще дев’ять безпілотних літальних апаратів-імітаторів було втрачено локаційно.