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Балістичний удар по Кривому Рогу: діти стрибають з вікон навчального закладу, є загиблі

Денис Молотов
Денис Молотов
Балістичний удар по Кривому Рогу: діти стрибають з вікон навчального закладу, є загиблі

Російські окупанти завдали удару по Кривому Рогу, застосувавши балістичні ракети. Унаслідок атаки загинули щонайменше чотири людини, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 17 січня.

📢 «Попередньо, три людини вбила російська армія, вдаривши по Кривому Рогу. Є поранені. Більше інформації згодом», – зазначив він.

За словами посадовця, внаслідок обстрілу постраждали житлові будівлі та навчальний заклад.

📢 «За інформацією на зараз у Кривому Розі – четверо загиблих. Три жінки та чоловік. Троє людей постраждали. Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Всі  –  важкі.  Лікарі надають необхідну допомогу. На місцях надзвичайних ситуацій працюють всі служби», – надали оновлені дані в ОВА,

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливий обстріл із застосуванням балістичного озброєння з південного напрямку. Незабаром у Кривому Розі пролунали кілька вибухів.

📢 «Діти стрибають з вікон навчального закладу в Кривому Розі, в який російські тварі влучили ракетою», – повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Телеграм-каналі.

Варто зазначити, що цієї ночі російські агресори здійснили масовану атаку на Україну, запустивши 50 безпілотників і дві балістичні ракети «Іскандер-М». Українська ППО знищила 33 дрони, ще дев’ять імітаторів були втрачені локаційно.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотного літального апарата (БпЛА) російських окупантів в одному з населених пунктів Київщини постраждала дитина. Хлопчик 2012 року народження отримав поранення, його терміново госпіталізували.

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