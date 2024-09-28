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У Кривому Розі завершено пошукові роботи: збільшилась кількість жертв

Денис Молотов
Денис Молотов
У Кривому Розі завершено пошукові роботи: збільшилась кількість жертв

У Кривому Розі під час розбору завалів будівлі поліцейського управління, зруйнованої внаслідок російського ракетного удару 27 вересня, було знайдено тіло четвертого загиблого. Цю інформацію підтвердили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації у суботу, 28 вересня.

📢 «У Кривому Розі під уламками адміністративної будівлі, зруйнованої ракетою, виявили тіло чоловіка. Російська атака забрала життя чотирьох осіб. Щирі співчуття родинам, які втратили своїх близьких», – повідомляється в офіційному зверненні ОВА.

Рятувальні роботи на місці трагедії завершено, однак підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали зруйнованого управління поліції. Було виконано 90% робіт, та вже вивезено 650 тонн будівельного сміття.

📢 «На жаль, через цей обстріл ми втратили четверо людей. 30 вересня у Кривому Розі оголошено День жалоби за загиблими», – додали в обласній адміністрації.

Троє поранених досі перебувають у лікарні, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

📢 «Цю трагедію, спричинену черговим російським ударом, ми переживаємо разом. Дякую рятувальникам, правоохоронцям, лікарям і всім, хто допомагає у цей важкий час», – зазначили в повідомленні.

👉 Нагадаємо, що 27 вересня російські війська завдали удару по адміністративній будівлі поліцейського управління у Кривому Розі. Тоді повідомлялося про трьох загиблих та шістьох поранених, пошуки ще одного поліцейського тривали. Будівля була повністю зруйнована, а також пошкоджено 23 приватні будинки, три багатоповерхівки, навчальний заклад та понад 80 автомобілів.

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