У Херсоні росіяни обстріляли консульство Литви

Унаслідок обстрілу Херсона російськими загарбниками постраждало Литовське почесне консульство. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у своєму акаунті в соцмережі Х, оприлюднивши фотографії з наслідками «новорічного привітання» від кремля.

📢 «Це наслідки у Литовському почесному консульстві у Херсоні після новорічних “привітань” росії. Така жорстокість та руйнування мають припинитися», – зазначив міністр.

Будріс закликав міжнародну спільноту активніше підтримувати Україну, зокрема надавати більше засобів протиповітряної оборони та іншу допомогу, необхідну для перемоги у війні.

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2 січня на Херсонщині від обстрілів російських окупантів постраждали щонайменше 10 цивільних об’єктів. Відомо про щонайменше семеро постраждалих людей.

Зокрема, близько 11:00 у Корабельному районі Херсона було атаковано громадський маршрутний транспорт. Троє пасажирів зазнали травм – у них діагностували вибухові поранення, контузії та уламкові пошкодження ніг. Усі постраждалі були госпіталізовані для надання необхідної медичної допомоги.

☝️ Також нагадаємо, що російські окупаційні війська здійснили обстріли селища Монастирське та Білозерка, що на Херсонщині, внаслідок чого поранення отримали троє місцевих жителів.