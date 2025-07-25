П’ятниця, 25 Липня, 2025
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Трамп знову не зміг змусити кремль припинити війну – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп знову не зміг змусити кремль припинити війну - ЗМІ

Ультимативна заява президента США Дональда Трампа на адресу російського диктатора володимира путіна не призвела до жодного реального прогресу у припиненні війни між росією та Україною. Про це повідомляє The Wall Street Journal, аналізуючи результати чергового раунду перемовин у Стамбулі.

У середу відбувся вже третій раунд переговорів між представниками України та росії, однак конкретних результатів не було досягнуто. Очільник української делегації, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров прямо заявив, що «ми не маємо жодного прогресу щодо припинення бойових дій чи перемир’я».

Американське видання підкреслює, що такий стан справ чітко демонструє неефективність дипломатичних сигналів Трампа, які нібито мали посилити тиск на кремль. Реальних поступок з боку москви не відбулося. Водночас експерти звертають увагу на демонстративну незацікавленість путіна в будь-якому врегулюванні, яке не відповідатиме його вимогам.

📢 «Поки що це продовження того ж дипломатичного Кабукі. Принаймні з російського боку путін з очевидних причин поки що не зацікавлений в угоді, яка не відповідає його умовам», — цитує The Wall Street Journal Олександра Габуєва, директора Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії.

У публікації зазначається, що, попри своє невдоволення агресивною політикою кремля, Трамп не доклав достатніх зусиль, аби реально натиснути на москву. Замість проактивної дипломатії чи військової підтримки України він, за словами аналітиків, обрав тактику вичікування.

📢 «Він, ймовірно, продовжить відкладати ситуацію на потім і спробує почекати й подивитися, що станеться, замість того, щоб проактивно інвестувати в єдину, ймовірно, життєздатну стратегію досягнення миру на умовах, з якими Україна може погодитися, а саме допомогти українцям виснажити росіян до такої міри, що вони взагалі не отримають жодних територіальних здобутків», — йдеться у цитаті експерта.

Видання також звертає увагу на один із нещодавніх кроків Трампа — обіцянку передати Україні зенітні ракетні комплекси «Patriot». Ця зброя дійсно допоможе покращити обороноздатність українського неба, але, за словами дипломатів, принципово не змінить стратегічного балансу сил. Американські та європейські чиновники вважають, що темпи виробництва «Patriot» у США та союзників значно поступаються кількості дронів і ракет, які росія регулярно запускає по українських містах.

Крім того, на тлі зростаючого тиску з боку громадськості, Трамп 14 липня знову виступив із різкою заявою. Він пообіцяв ввести «дуже суворі тарифи» проти росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто жодного мирного компромісу щодо війни в Україні. Та попри гучність цих слів, вони поки що не мали відчутного впливу на позицію кремля.

Ситуація залишається замороженою: росія не демонструє готовності до конструктивних поступок. США, зокрема команда Трампа, не пропонують ефективного інструментарію для того, щоб змусити москву змінити курс.

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