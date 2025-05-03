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Центр Херсона під атакою дронів: є загиблий та поранені серед цивільних

Денис Молотов
Денис Молотов
Центр Херсона під атакою дронів: є загиблий та поранені серед цивільних

У суботу, 3 травня, російський дрон знову вдарив по мирних жителях Херсона. Атака сталася близько 18:30 у самому центрі міста, про що повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

📢 «Близько 18:30 російський дрон знову атакував людей у центрі Херсона. Попередньо – одна людина загинула, ще двоє дістали поранення. Прошу всіх херсонців найближчими днями утриматися від відвідування площі Свободи та району ЦУМу. Тут спостерігається підвищена активність ворожих безпілотників.Наші сили оборони працюють – більшість дронів збивають. Але, на жаль, не всі. І це справді дуже небезпечно. Бережіть себе!» — закликав він.

☝️ Уточнюється, що удари з дронів — не єдина загроза для мешканців Херсонщини. За даними Херсонської обласної прокуратури, протягом 3 травня російські війська неодноразово обстрілювали населені пункти регіону, використовуючи артилерію, міномети та різні типи безпілотників.

За попередніми даними слідства, зранку в Антонівці внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримала 74-річна жінка, також постраждав 68-річний чоловік.

У Херсоні приблизно о 12:50 військові рф атакували одну з центральних вулиць FPV-дроном. В результаті дронової атаки постраждали жінки віком 55 та 83 роки.

📢 «Станом на 17:00 було відомо про щонайменше чотирьох постраждалих цивільних. Правоохоронці зафіксували факти вчинення воєнних злочинів. За цими епізодами розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України», — повідомили в прокуратурі.

Слідчі та прокурори продовжують документувати злочини російських військових проти мирного населення.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що У п’ятницю, 2 травня, українські сили оборони провели унікальну спецоперацію. У результаті успішної роботи біля Новоросійська в Чорному морі було знищено російський винищувач Су-30.

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