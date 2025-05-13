Вівторок, 13 Травня, 2025
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Підтримка України стане темою саміту міністрів у Римі

Денис Молотов
Денис Молотов
Підтримка України стане темою саміту міністрів у Римі

Підтримка України стане темою саміту міністрів оборони Європи, який відбудеться у Римі 16 травня, в п’ятницю. Про це повідомляє французьке видання Sud Ouest.

Зустріч у столиці Італії стане четвертою подібною подією після раніше проведених самітів у Берліні (листопад), Варшаві (січень) та Парижі (березень).

У Міністерстві оборони Італії уточнили, що глава відомства Гвідо Крозетто візьме участь у зустрічі разом із міністрами оборони Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії.

📢 «Обговорення буде зосереджене на координації підтримки України», — зазначили в міністерстві.

Крім того, серед тем зустрічі — посилення європейської оборонної спроможності.

Після завершення переговорів запланована спільна пресконференція п’яти міністрів, яка розпочнеться о 12:45 за Гринвічем (тобто о 14:45 за київським часом).

📢 «Італія підтримує зусилля США щодо укладення мирної угоди між росією та Україною й вітає готовність української сторони до безумовного припинення вогню», — заявила раніше прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

☝️ Також нагадаємо, що голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна та її міжнародні союзники мають спільну позицію. Будь-які переговори з росією можливі лише після встановлення режиму припинення вогню. А сама росія ж намагатиметься використовувати діалог для того, щоб в черговий раз дурити світову спільноту. За його словами, кремль намагатиметься використати дипломатичні формати не для досягнення миру, а задля власних інтересів, зокрема зняття санкцій.

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