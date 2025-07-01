Трамп скасував більшість санкції проти Сирії

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який припиняє дію низки економічних санкцій, що раніше були запроваджені проти Сирії. Про це офіційно повідомили представники Білого дому у соцмережі X (колишній Twitter) у неділю, 30 червня.

📢 «Указ скасовує санкції проти Сирії, зберігаючи санкції проти Башара Асада, його соратників, порушників прав людини, наркоторговців, осіб, пов’язаних із хімічною зброєю, ІДІЛ та її філій, а також іранських маріонеток», – йдеться у повідомленні Білого дому.

☝️ Як зазначається у заяві, рішення було ухвалено з метою «підтримки Сирії на шляху до стабільності та миру». Указ передбачає скасування секторальних обмежень, пов’язаних із торгівлею, транспортом та окремими банківськими операціями.

Водночас санкції, які безпосередньо стосуються сирійського президента Башара Асада, його близького оточення, а також представників режиму, причетних до воєнних злочинів і застосування хімічної зброї, залишаються чинними.

🔻 Сирійський уряд вже привітав рішення США, заявивши про готовність використати нові можливості для економічного відновлення.

📢 «Ми сподіваємося, що часткове скасування санкцій дозволить залучити іноземні інвестиції. Також відновити міжнародну торгівлю та полегшити фінансову взаємодію», — повідомило міністерство економіки Сирії.

📚 Нагадаємо, що банківська система Сирії залишалася фактично ізольованою з 2011 року — після початку громадянської війни та жорстокого придушення антиурядових протестів. І лише нещодавно Центральний банк Сирії повідомив про першу міжнародну транзакцію через систему SWIFT. Це стало символічним кроком до повернення у глобальну фінансову систему.

📌 23 травня Міністерство фінансів США випустило генеральну ліцензію, що дозволяє проведення фінансових транзакцій із Сирією, які раніше були заборонені.