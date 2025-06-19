Іран не створює ядерну зброю – сенатор США

Американська розвідка повідомила Конгресу, що на цей час Іран не займається створенням ядерної зброї. Про це заявив заступник голови комітету Сенату США з питань розвідки демократ Марк Ворнер, передає The Guardian.

📢 «Розвідка США не бачить ознак того, що Іран близький до створення ядерної бомби», – зазначив сенатор.

За його словами, в березні американська національна розвідка вже інформувала законодавців про відсутність таких ознак. Нещодавній брифінг, проведений у понеділок, лише підтвердив цю оцінку — жодних змін з того часу не зафіксовано.

☝️ Таким чином, заява президента Дональда Трампа про те, що Тегеран нібито здатен створити ядерну зброю «упродовж тижнів», не відповідає фактичним даним розвідки.

📢 «Зовнішня політика через твіти — це божевілля. І саме це робить цей хлопець», – прокоментував Ворнер поведінку Трампа у соцмережах.

Очільниця національної розвідки Тулсі Габбард також підтвердила перед сенаторами, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї не давав вказівки відновлювати програму створення ядерної зброї, яка була згорнута ще у 2003 році.

Коли журналісти озвучили Трампу заяву Габбард, він відповів, що йому «байдуже, що вона каже», бо він «вважає, що вони були близькі до бомби».

📢 «Я не маю жодного туманного уявлення про те, яка зараз політика Америки щодо цієї обставини. Я — заступник голови комітету з питань розвідки. Якщо я не маю найменшого уявлення, то що знає американський народ?», — риторично запитав Ворнер.

☝️ Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі нещодавно також заявив, що агентство не має доказів про будь-які систематичні спроби Ірану розробити ядерну зброю.