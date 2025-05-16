Сирія передає порт Тартус ОАЕ після розриву угоди з росією

Сирійське управління портів уклало меморандум із провідним світовим оператором портової інфраструктури — DP World з Об’єднаних Арабських Еміратів. В рамках домовленостей у порт Тартус буде інвестовано 800 мільйонів доларів. Про це повідомило державне телебачення Сирії 16 травня.

Угода передбачає не лише розвиток термінала та логістичних послуг порту Тартус, а й створення особливих економічних зон, будівництво нових терміналів та організацію транзитних вузлів у різних регіонах країни.

Зазначається, що новий контракт було укладено після припинення співпраці з росією. Сирійська газета Al Watan у січні повідомляла з посиланням на керівника митниці порту Тартус Ріада Джоді, що уряд анулював угоду з москвою, підписану у 2019 році терміном на 49 років.

📢 «Порт фактично не працював через законодавчі обмеження, високі портові збори та технічні проблеми», — пояснював тоді Джоді.

☝️ Контракт із рф передбачав спільне управління портовим комплексом, однак Сирія вирішила переглянути умови на користь стратегічного партнерства з компанією з ОАЕ.

Тим часом президент США Дональд Трамп 13 травня заявив про намір скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада. Повідомлялось, що Трамп несподівано оголосив про повне зняття санкцій з Сирії. Це спричинило глибоку стурбованість серед чиновників низки федеральних відомств.

Високопосадовці Державного департаменту та Міністерства фінансів США в екстреному порядку намагалися з’ясувати, яким чином реалізовувати це рішення. Багато з чинних обмежень діяли впродовж десятиліть.