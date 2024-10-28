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СУСПІЛЬСТВО

Секретар економічного комітету Ради назвав «тисячу Зеленського» «абсурдним» рішенням

Денис Молотов
Денис Молотов
Секретар економічного комітету Ради назвав «тисячу Зеленського» «абсурдним» рішенням

В Уряді, можливо, були шоковані ініціативою шостого президента України Володимира Зеленського надати кожному українцеві тисячу гривень. Про це в ефірі “Радіо Свобода” заявив народний депутат та секретар комітету з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин.

📢 «В Кабінеті міністрів, я думаю, були також шоковані цією пропозицією президента, яка, до речі, не є в його компетенції. Вони були не менше шоковані, оскільки вони могли запропонувати місце чи інвестицію, яка б мала набагато більший важіль впливу, або набагато більший мультиплікаційний ефект для економіки», – зазначив депутат.

Нардеп вважає, що гроші варто надавати малозабезпеченим, оскільки ці кошти швидко повернуться до економіки через витрати. При цьому, за його словами, парламент не має достатньо повноважень для блокування цієї ініціативи президента. Він назвав таке рішення «абсурдним».

📢 «Ми привчаємо людей до отримання коштів ні за що, не зароблених коштів. І це дуже погано. А як ми скажемо, як це пояснимо нашим партнерам, котрі дають нам гроші на війну, і ми кажемо, що недостатньо коштів на війну, а тут роздаємо?», – наголосив Рущишин.

Секретар економічного комітету Ради назвав «тисячу Зеленського» «абсурдним» рішенням

☝️ Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський оголосив 25 жовтня, що з 1 грудня в Україні запровадять нову програму підтримки громадян. В рамках цієї ініціативи кожен українець має отримати одну тисячу гривень. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

📌 26 жовтня перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону додав, що ці кошти можуть стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу в Україні, оскільки визначено перелік витрат, на які можна їх використовувати. Гроші можна буде витратити на комунальні послуги, медикаменти, транспорт, мобільний зв’язок, придбання українських книг, а також задонатити на підтримку ЗСУ.

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