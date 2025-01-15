Російську нездетоновану ракету виявлено на Львівщині

У Львівській області після ранкового ракетного удару на полі було знайдено російську ракету, яка не здетонувала, а також уламки іншого ворожого боєприпасу. Про це у середу, 15 січня, повідомив керівник Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

За словами голови ОВА, уламки ракети та одну нездетоновану російську ракету виявили у полі на території одного із сіл Стрийського району. На місці вже працюють вибухотехнічні служби.

📢 «Якщо ви побачили підозрілі предмети, не наближайтеся до них, а тим паче не рухайте їх. Одразу телефонуйте у ДСНС та поліцію. Це те, що може врятувати життя – ваше та інших», – наголосив Козицький.

Він також уточнив, що за оновленими даними, у селі Скнилів Золочівського району внаслідок вранішнього обстрілу пошкоджено два житлові будинки та дві господарські споруди. Вибухова хвиля пошкодила дахи. Для постраждалих мешканців у громаді вже підготували тимчасове житло.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російська федерація завдала ракетного удару по Україні. Пуски здійснювалися з бомбардувальників ТУ-95МС, кораблів Чорноморського флоту та установок “Іскандер”.

Як і раніше, ціллю агресора стали об’єкти енергетичної інфраструктури. У декількох регіонах були зафіксовані аварійні відключення електроенергії.