Вівторок, 21 Січня, 2025
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Російські окупанти завдали ракетного удару в Сумській області

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські окупанти завдали ракетного удару в Сумській області

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по території Шосткинської громади в Сумській області. Про це в понеділок, 20 січня, повідомив міський голова Шостки Микола Нога у своєму дописі на Facebook.

📢 «Російський агресор наніс ракетний удар по Шосткинській громаді трьома ракетами по територіях Гамаліївського та Миронівського старостинських округів. Зруйновано об’єкт інфраструктури, пошкодження зазнали чотири багатоповерхові будинки», – зазначив мер.

На місці події працюють аварійно-рятувальні служби, які займаються ліквідацією наслідків обстрілу. Наразі триває уточнення розмірів завданих збитків та можливих втрат.

Варто зазначити, що цієї ночі над Сумщиною було знищено 22 ворожих дрони. Усього ж по Україні російська армія запустила понад 140 безпілотників. Більшість із них або збито, або виведено з ладу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що на правобережній частині Херсонщини поліція зафіксувала дев’ять злочинів російських військових, спрямованих проти мирного населення.

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