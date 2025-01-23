Четвер, 23 Січня, 2025
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Росіяни завдали удару авіабомбою ФАБ-250 по Краматорську

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни завдали удару авіабомбою ФАБ-250 по Краматорську

Російські війська завдали удару по Краматорську керованою авіабомбою 23 січня. Про це повідомила Краматорська міська рада у четвер, 23 січня.

📢 «Пів на пʼяту ранку росіяни вдарили по приватній житловій забудові у Краматорську ФАБ-250 з модулем управління», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що снаряд влучив неподалік проїзної частини. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей.

Потужний вибух спричинив повне знищення трьох житлових будинків, ще два зазнали значних руйнувань. Крім того, пошкодження отримали 16 інших будівель, зокрема їхні покрівлі та вікна.

Постраждала також інфраструктура: зруйновані опори ліній електропередач, системи вуличного освітлення та інтернету, пошкоджено повітряний газогін і один автомобіль.

На місці влучань від російського обстрілу працюють комунальні служби, які намагаються оперативно відновити зруйновані комунікації.

☝️ Нагадаємо, раніше цього тижня російські війська також завдали удару по житлових районах Краматорська. Тоді постраждали вісім людей, серед яких двоє дітей.

👉 Також раніше стало відомо, що у місті Краматорськ, що в Донецькій області, виникли перебої з електропостачанням. Таким чином, населений пункт частково залишився без світла.

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