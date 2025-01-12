Неділя, 12 Січня, 2025
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Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Сумщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни вдарили по рейсовому автобусу на Сумщині

На Сумщині прокуратура розпочала кримінальне провадження у зв’язку з наслідками атаки російського безпілотника на рейсовий автобус, що спричинила травмування цивільних. Про це у неділю, 12 січня, повідомив Офіс Генерального прокурора.

📢 «За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)», – зазначається у заяві.

Як встановили слідчі, 12 січня близько 15:15 ворожий безпілотник завдав удару по рейсовому автобусу, який рухався територією Миропільської громади Сумського району. Унаслідок цієї атаки дві пасажирки зазнали поранень.

Прокурори разом із правоохоронцями продовжують документувати наслідки російських обстрілів.

☝️ Нагадаємо, раніше російські військові завдали удару дроном по маршрутному автобусу у Херсоні. Унаслідок тієї атаки загинула одна людина, багато людей отримали поранення.

Крім того, у Запорізькій області окупанти застосували FPV-дрон для атаки на автобус «Богдан» із пасажирами.

👉 Також було повідомлено, що через підвищену ворожу активність тимчасово призупинено сполучення громадським транспортом в передмісті Херсона.

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