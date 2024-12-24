Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: пошкоджено житловий будинок

Російські загарбники 24 грудня здійснили ракетний обстріл по Кривому Рогу, про що повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Унаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок. Наразі триває уточнення інформації щодо можливих постраждалих.

📢 «Тривога продовжується. Дочекайтеся відбою, перш ніж залишити безпечне місце», – зазначив Сергій Лисак, закликаючи громадян дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що для атаки ворог застосував балістичну ракету.

📢 «Балістика. ‘Високоточні’ потвори прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири. Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин», – зазначив Вілкул.

Сергій Лисак пізніше надав оновлену інформацію про постраждалих.

📢 «До шести зросла кількість постраждалих у Кривому Розі. Половина з них – в лікарні. Жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Всі в стані середньої тяжкості. Решті поранених допомогу надали на місці», – повідомив він.

Раніше Повітряні сили Збройних сил України попереджали про загрозу використання балістичних ракет. Після цього було зафіксовано швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено про те, що у мікрорайоні Шуменський Корабельного району та в Дніпровському районі Херсона внаслідок чергового російського обстрілу виникли перебої з постачанням електроенергії та води. Аналогічні перебої з електрикою та водопостачанням стались й у Дніпровському районі.