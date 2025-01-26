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Росіяни продовжують бити по Нікопольщині з артилерії – ОВА

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни продовжують бити по Нікопольщині з артилерії - ОВА

У ніч проти неділі, 26 січня, російські війська завдали ударів по Дніпровському району, застосувавши артилерію та безпілотники. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

📢 «Росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з артилерії, випустивши понад десять снарядів по Нікополю та Мирівській громаді. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих», — зазначив Лисак.

Водночас за його словами, українські військові з Повітряного командування «Схід» успішно знищили шість ворожих дронів, які були спрямовані на Дніпропетровську область. Обстріли не завдали серйозних пошкоджень, а ситуація залишається під контролем.

📌 Як стало відомо, протягом попереднього дня російська армія неодноразово атакувала Нікопольський район, застосовуючи як артилерію, так і дрони-камікадзе. Зокрема, удари були завдані по Марганецькій громаді, але найбільше постраждав Нікополь. Унаслідок обстрілів було поранено двох людей. Пошкоджено три багатоквартирні та два приватні будинки, а також зруйновано будівлю промислового підприємства та ще одну споруду, яка не експлуатувалася. Постраждало й три автомобілі.

Російські окупанти також завдали удару по Синельниківському району, однак, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у Харкові близько 4:10 ранку, під час повітряної тривоги через запуск ворожих безпілотників, прогримів вибух. Один з ударів прийшовся на приватний будинок в Основʼянському районі міста.

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