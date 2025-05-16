Росіяни обстріляли Покровськ: п’ятеро поранених, зруйновані будинки

У п’ятницю, 16 травня, о 5:00 ранку російські війська завдали чергового удару по Покровську Донецької області. За даними начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, внаслідок атаки поранення дістали п’ятеро місцевих жителів віком від 50 до 66 років.

💥 Ворожий обстріл також призвів до пошкодження щонайменше трьох приватних житлових будинків.

Ще один інцидент стався в Андріївці: там російські окупанти атакували цивільний автомобіль за допомогою FPV-дрону. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

📢 «Вкотре наголошую: залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуація рятує життя!» — підкреслив Філашкін у своєму повідомленні.

На тлі цього обстрілу посилюється загроза на Покровському напрямку. За інформацією українських військових, загарбник активізував бойові дії. Це відбувається попри заяви російської сторони про нібито готовність до припинення вогню на травневі свята.

☝️ Також нагадаємо, що 16 травня російські війська завдали чергових ударів по Херсону та області. Внаслідок цих атак загинув один мирний житель у Бериславі, ще кілька людей дістали поранення. У центрі Херсона було скинуто вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Також росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру в ранкові години.