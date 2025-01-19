Росіяни били з артилерії, РСЗВ та БпЛА по Нікопольському району

У ніч на неділю російські окупаційні війська чотири рази здійснили обстріл Нікопольського району, застосувавши важку артилерію, реактивні системи залпового вогню «Град» та дрони-камікадзе. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram 19 січня.

📢 «Вночі росіяни чотири рази вдарили по Нікопольському району. Застосували важку артилерію, РСЗВ Град” і дрон-камікадзе. Їх ворог скерував на райцентр і Марганецьку громаду», – написав Лисак.

За його словами, у Нікополі пошкоджено промислове підприємство та адміністративну будівлю. Роботи з обстеження місць обстрілу тривають, проте, на щастя, жертв і постраждалих не зафіксовано.

Близько опівночі українські Сили оборони ліквідували ворожий безпілотник на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що напередодні окупанти також били по Нікопольщині дронами-камікадзе, обстрілював з РСЗВ «Град» та артилерії, скидали боєприпаси з БпЛА. Загалом було зафіксовано понад два десятки ворожих атак на район. Під ударом знаходились Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

📢 «Пошкоджені комунальне підприємство, релігійна установа та 10 сонячних панелей», – повідомили в ОВА.

📌 Раніше стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя 18 січня зросла до 12 людей. Одна людина загинула, а ще одну наразі вважають зниклою безвісти.

📌 Також повідомлялось, що в результаті мінометного обстрілу в місті Берислав Херсонської області загинули дві людини, а в Станіславі смертельні поранення дістав 71-річний чоловік.