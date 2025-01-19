Неділя, 19 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Росіяни били з артилерії, РСЗВ та БпЛА по Нікопольському району

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни били з артилерії, РСЗВ та БпЛА по Нікопольському району

У ніч на неділю російські окупаційні війська чотири рази здійснили обстріл Нікопольського району, застосувавши важку артилерію, реактивні системи залпового вогню «Град» та дрони-камікадзе. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак у Telegram 19 січня.

📢 «Вночі росіяни чотири рази вдарили по Нікопольському району. Застосували важку артилерію, РСЗВ Град” і дрон-камікадзе. Їх ворог скерував на райцентр і Марганецьку громаду», – написав Лисак.

За його словами, у Нікополі пошкоджено промислове підприємство та адміністративну будівлю. Роботи з обстеження місць обстрілу тривають, проте, на щастя, жертв і постраждалих не зафіксовано.

Близько опівночі українські Сили оборони ліквідували ворожий безпілотник на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що напередодні окупанти також били по Нікопольщині дронами-камікадзе, обстрілював з РСЗВ «Град» та артилерії, скидали боєприпаси з БпЛА. Загалом було зафіксовано понад два десятки ворожих атак на район. Під ударом знаходились Нікополь, Марганецька та Мирівська громади.

📢 «Пошкоджені комунальне підприємство, релігійна установа та 10 сонячних панелей», – повідомили в ОВА.

Росіяни били з артилерії, РСЗВ та БпЛА по Нікопольському району Росіяни били з артилерії, РСЗВ та БпЛА по Нікопольському району

📌 Раніше стало відомо, що кількість постраждалих унаслідок нічного обстрілу Запоріжжя 18 січня зросла до 12 людей. Одна людина загинула, а ще одну наразі вважають зниклою безвісти.

📌 Також повідомлялось, що в результаті мінометного обстрілу в місті Берислав Херсонської області загинули дві людини, а в Станіславі смертельні поранення дістав 71-річний чоловік.

Попередня стаття
Сили оборони відбивали майже 100 штурмів ворога на Покровському напрямку – Генштаб про ситуацію на фронті
Наступна стаття
Чоловіку відірвало ногу біля автобусної зупинки у Херсоні – ОВА
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Частково без електропостачання залишився Краматорськ на Донеччині

ПОДІЇ

Фейк: Під час прогнозу погоди на ABC з’явилася стаття про втрати України у війні — понад мільйон загиблих

СТОПФЕЙК

Чоловіку відірвало ногу біля автобусної зупинки у Херсоні – ОВА

ВІЙНА

Ізраїль офіційно повідомив про початок перемир’я в секторі Газа

ВАЖЛИВО

Вчитель відлупцював учня на Рівненщині: розпочато перевірку

СУСПІЛЬСТВО

Сили оборони відбивали майже 100 штурмів ворога на Покровському напрямку – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Від початку доби майже 90 бойових зіткнень, на Покровському напрямку найбільше спроб ворога потіснити ЗСУ – Генштаб

ВІЙНА

Херсонщина під ворожими обстрілами: росіяни вбили трьох людей

ВІЙНА

Викрито мережу агентів фсб, які коригували ракетні удари по Україні

ПОДІЇ

Зрадникам, що служать ворогу в «Луганській митниці», загрожує ув’язнення

КРИМІНАЛ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ

Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип