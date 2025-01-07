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Росіяни били по прикордонних районах Чернігівщини, є поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни били по прикордонних районах Чернігівщини, є поранені

Вранці 7 січня російські війська завдали чергового удару по прикордонних районах Чернігівщини, зокрема постраждала Семенівка. Про це поінформувала Чернігівська обласна військова адміністрація (ОВА/ОДА).

Унаслідок обстрілу відомо про трьох поранених місцевих жителів. Двоє з них, чоловіки 45 та 65 років, були ушпиталені. Ще одна постраждала, 68-річна жінка, отримала медичну допомогу. Зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус зазначив, що обстріли Семенівки тривали всю ніч. Російські окупанти використовували артилерію.

Увечері 6 січня внаслідок прильотів загорілися кілька житлових будинків. А вже вранці, 7 січня, ворожий вогонь був спрямований на цивільні об’єкти, у результаті чого пошкоджено одне з місцевих підприємств, приватні будівлі та домівки мешканців.

📢 «Сьогодні вранці росіяни знову атакували місто. Троє поранених. Двоє чоловіків віком 45 та 65 років, 68-річна жінка. Двох людей ушпиталили. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджене підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців», – зазначено в офіційному повідомленні ОВА.

☝️ Нагадаємо, що раніше, 18 грудня, внаслідок російського обстрілу Чернігівської області було поранено поліцейського, який згодом помер у лікарні.

👉 Також раніше було повідомлено, що російські загарбники здійснили чергові обстріли населених пунктів Херсонської області. Окупанти застосували артилерійські системи, міномети та безпілотники. Під час цих атак, росіяни вбили двох людей, ще 11 цивільних отримали поранення.

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