Понеділок, 6 Січня, 2025
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Обстріли Херсонщини: росіяни вбили двох людей та 11 поранено

Денис Молотов
Денис Молотов
Обстріли Херсонщини: росіяни вбили двох людей та 11 поранено

Російські загарбники здійснили чергові обстріли населених пунктів Херсонської області, використовуючи артилерійські системи, міномети та безпілотники. Під час цих атак, росіяни вбили двох людей, ще 11 цивільних отримали поранення. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в понеділок, 6 січня.

Близько 11:20 окупанти здійснили атаку дроном на селище Широка Балка. В результаті скидання вибухівки загинув 48-річний чоловік, який у той момент перебував на вулиці.

Протягом дня обстріли також зачепили обласний центр. У Херсоні поранення отримали троє мирних жителів. У населеному пункті Зеленівка постраждали двоє людей, а у Велетенському – одна.

Увечері, під час чергової атаки, російські окупанти влучили у маршрутний автобус у Херсоні та вбили 49-річного чоловіка. П’ятеро інших пасажирів, за попередньою інформацією, отримали поранення.

Загалом станом на 18:00 відомо про двох загиблих та 11 поранених серед цивільного населення області. Щонайменше 10 об’єктів інфраструктури, включно з приватними житловими будинками та транспортними засобами, зазнали пошкоджень.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська атакували маршрутне таксі у Шуменському мікрорайоні Херсона, що призвело до загибелі однієї людини.

👉 Також 5 січня російські окупанти завдали удару по Харкову за допомогою дрона «Молнія». Внаслідок удару було пошкоджено дах одного з приватних будинків, паркан та автомобіль. У Харкові вперше зафіксовано застосування цього типу ворожих дронів 12 листопада. «Молнія» є новим озброєнням, яке відзначається дуже простою конструкцією та виготовляється з недорогих матеріалів.

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