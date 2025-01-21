Росіяни б’ють по Харкову ударними дронами – ОВА

Російські війська завдали удару дронами по Харкову. Про це у своєму Telegram-каналі у вівторок, 21 січня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За словами Синєгубова, о 11:18 в Шевченківському районі зафіксовано удар російським безпілотником типу «Shahed». Унаслідок атаки було пошкоджено кілька гаражів, один із них повністю зруйнований, постраждав легковий автомобіль та вікна гуртожитку. Водночас, як зазначив посадовець, «інформація про постраждалих не надходила».

Крім того, на Харківщині було зафіксовано низку атак:

02:05 , Куп’янський район, село Осиново, Куп’янська громада: дрон типу «Молнія» пошкодив господарську споруду. 08:20 , місто Куп’янськ: через обстріл із РСЗВ пошкоджено обладнання одного з підприємств. 09:00 , село Курилівка, Курилівська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено дві господарські споруди. 09:30 , село Шийківка, Борівська громада: зруйновано приватний будинок.



Не обійшлося без атак і в інших регіонах України. Вранці 21 січня у Дніпрі пролунали вибухи. У місті частково зруйновано складське приміщення. У Синельниківському районі Дніпропетровщини внаслідок ракетної атаки постраждав чоловік, а також зафіксовано пошкодження.

☝️ Також раніше стало відомо, що у ніч на понеділок російські окупанти здійснили чергову атаку на теплову електростанцію компанії «Центренерго», попри те, що вона вже була повністю зруйнована раніше.