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Росіяни атакували Запоріжжя «шахедами»: виникла пожежа

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни атакували Запоріжжя «шахедами»: виникла пожежа

Росіяни атакували Запоріжжя дронами-камікадзе в ніч на суботу, 19 квітня. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

📢 «росіяни атакували обласний центр “шахедами”. Сталася пожежа. На місці працюють екстрені служби», — зазначив він про чергову атаку на Запоріжжя у Telegram.

🔺 За його даними, російські війська завдали два удари по самому Запоріжжю, а також атакували село Магдалинівка Запорізького району.

Унаслідок влучання в обласному центрі сталася пожежа на території автотранспортного підприємства. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілу.

🚒 Роботи з ліквідації пожежі тривають. За інформацією Федорова, ще один удар росіян прийшовся на село Магдалинівка. Там вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж і автівку.

Попередньо, за даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих.

📌 Увечері п’ятниці, 18 квітня, війська рф також атакували Одеську область. Удар був комбінованим — застосовано як балістичну, так і крилату ракету.

📌 Також вранці 18 квітня російські дрони атакували промисловий об’єкт у Сумах. Усі три безпілотники влучили в одну будівлю: пошкоджено саме приміщення, зруйновано дах.

☝️ Раніше повідомлялось, що російська армія в четвер увечері, 17 квітня, завдала чергового удару по Миколаєву, використавши безпілотник невідомого типу.

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