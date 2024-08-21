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росіяни атакували Херсон з «Граду»: пошкоджена лікарня, ТРЦ

Денис Молотов
Денис Молотов
росіяни атакували Херсон з «Граду»: пошкоджена лікарня, ТРЦ

Близько п’ятої години ранку 21 серпня російські війська знову атакували Херсон, застосувавши реактивні системи залпового вогню (РСЗВ Град). Серед будівель, що зазнали руйнувань, опинилися торгово-розважальний центр «Адмірал». Також постраждала лікарня та один із корпусів морської академії, розташовані в самому центрі міста. Про це повідомили начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Окрім цього, постраждали приватні будинки, а в одному з кафе виникла пожежа. Загалом російські військові випустили до десяти снарядів, атакували центральну частину міста Херсон, зокрема на проспект Незалежності. Інформації про постраждалих на цей момент не надходило.

«Своєю щоденною “працею” армія держави-терориста доводить, що воювати вона вміє лише з цивільними, нищачи інфраструктуру та створюючи небезпеку для життя», – підкреслив Юрій Соболевський.

📌 З вечора 20 серпня, починаючи з 23:00, більшість регіонів України перебували під загрозою чергових атак росіян. Ворог випустив по Україні три ракети та 69 безпілотників, що продовжувало тривогу протягом всієї ночі та ранку 21 серпня.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено про падіння уламків російських дронів На Київщині, збитих під час чергової спроби окупантів атакувати українську територію. Внаслідок атаки були зафіксовані деякі пошкодження. Через падіння уламків збитих російських дронів був пошкоджений приватний будинок, стався обрив лінії електромереж.

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