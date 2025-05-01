Росіяни атакували Харків БпЛА типу «Молнія» у двох районах

1 травня 2024 року російські війська здійснили чергову атаку на Харків, використавши ударні безпілотники типу «Молнія». Перший удар було зафіксовано вдень у Київському районі міста. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що влучання БпЛА сталося в землю біля гаражного кооперативу. На щастя, жертв та руйнувань не було.

📢 «Зафіксовано влучання БпЛА типу Молнія у Київському районі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється», – зазначив мер.

Однак пізніше стало відомо, що в Основ’янському районі міста також було зафіксовано приліт безпілотника типу «Молнія». Мер міста зазначив, що інформація про точне місце влучання, а також про руйнування та постраждалих ще уточнюється.

📢 «Ще один приліт БпЛА типу Молнія зафіксовано в Основʼянському районі. Інформація щодо місця влучання, руйнувань та постраждалих уточнюється», – йдеться у дописі.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов підтвердив, що протягом двох годин ворог здійснив два удари по Київському та Основ’янському районам. За його словами, на місцях влучань працюють екстрені служби, і ситуація перебуває під контролем.

Водночас варто зазначити, що російські війська вперше використали безпілотники типу «Молнія» в Харкові 12 листопада 2024 року. Тоді представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів, що ці дрони є новим видом озброєння і мають просту конструкцію, виготовлену з дешевих матеріалів.

☝️ Нагадаємо, що це не перша атака з використанням таких безпілотників на Харків, зокрема раніше, 5 січня 2025 року, також був обстріл міста безпілотником типу «Молнія».